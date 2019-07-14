شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق زيدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ريال مدريد وفاة فريد زيدان، شقيق مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي اضطر الجمعة إلى ترك معسكره التدريبي الإعدادي للموسم الجديد في مونتريال. وكان ريال مدريد أعلن في بيان أن زيدان غاب عن المعسكر الإعدادي للفريق في مونتريال (كندا) «لأسباب شخصية»، مضيفاً «حتى عودته، سيقود الحصص التدريبية المدرب المساعد دافيد بيتوني».

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