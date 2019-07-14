شباب الأهلي يكرم لاعبيه المتفوقين دراسياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم شباب الأهلي لاعبيه من فريقي تحت 18 سنة لكرة القدم («أ» و«ب») المتفوقين دراسياً، والذين نالوا شهادة الثانوية العامة مؤخراً، بعد تميزهم الفني وحصدهم ألقاب فئتهم على صعيد بطولات الإمارات.

حضر التكريم الدكتور موسى عباس مدير أكاديمية كرة القدم في النادي الذي أكد أن تكريم 20 لاعباً ممن حصلوا على شهادة الثانوية العامة، وقبلها تفوقهم في الملعب وحصدهم للبطولات في موسم استثنائي، يدل على مدى تميز اللاعبين الذين يجمعون العلم والموهبة الرياضية، وهذا أمر يشجع عليه نادي شباب الأهلي، من خلال حرصه على دعم اللاعبين الطلاب دراسياً، من خلال دروس التقوية والمتابعة الميدانية في المدارس.

وأشاد الدكتور موسى بالدعم الذي تحظى به الأكاديمية من شركة كرة القدم، ولاسيما خليفة سعيد عضو اللجنة العليا، وعبدالكريم الحاج المدير التنفيذي، وعيسى بن سبت المدير الرياضي.

واللاعبون المكرمون هم سعيد بدر، وعتيق وليد، وسلطان البدواوي، وعبدالرحمن عادل، ومحمد عيسى مبارك، ومنصورالزعابي وخليفة يوسف، وعيسى الحاي، وعبدالعزيز محمد، وسالم إبراهيم المدني، وراشد عباس، ومحمد يوسف، وحمد غلام، وبدر ناصر، ومحمد خالد شاه، وخالد عبدالله مزروق، وسعيد حسن علي، ومحمد خالد محمد، وسيف جاسم ياسين، وأحمد محمد السيد.