زوارق أبوظبي تتألق في التجارب.. وبحيرة أوجستو تتوج أبطالها اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يختتم اليوم التحدي الكلاسيكي لزوارق الفورمولا2 لقيادة الاثنتي عشرة ساعة، والذي يشارك من خلاله فريق أبوظبي الإماراتي بزورقيه 35 و36، وتنطلق اليوم أحداث السباق الرئيسي الثاني للجولة، والذي سيعلن لاحقاً ومع نهايته عن أبطال الموسم والتحدي كاملاً والفريق حامل اللقب لموسم 2019، ويأمل فريق أبوظبي أن يتوج بلقب الموسم للمرة الأولى في تاريخه، وأيضاً للمرة الأولى في تاريخ فريق قادم من خارج القارة الأوروبية كي يشارك في تحدي الفورمولا2 الكلاسيكي الذي يقام على محطتين الأولى في روين الفرنسية في مايو/ أيار والمحطة الثانية في أوجستو البولندية في يوليو/ تموز.

وحققت زوارق أبوظبي مراكز متقدمة من خلال التجارب الحرة الأولية، والتي أقيمت قبل السباق كي تكون النتائج الأولى مطمئنة وتبعث التفاؤل في أن يتمكن الفريق من تحقيق المطلوب منه مع نهاية تحدي أوجستو.

وكان الفريق قد أنهى المحطة الأولى بمراكز مذهلة بتحقيق لقب التحدي والحلول في المركز الثالث، وهو ما يجعله يدخل المنافسة في هذه الجولة بأريحية كبيرة، واستعداد أيضاً من أجل مواصلة إحراز نفس النتائج، والسير على نفس النهج، ويدخل المنافسة 14 زورقاً مع زوارق أبوظبي، ومن المقرر أن ينطلق السباق الثاني اليوم للجولة في تمام الحادية عشرة صباحاً، ويستمر حتى الخامسة بعد الظهر، وهي ست ساعات متواصلة تختتم تحدي أوجستو لقيادة الزوارق ل12 ساعة على مدار يومين.

ويشارك اليوم 50 متسابقاً على الزوارق الأربعة عشر على امتداد السباق الذي سيستمر لست ساعات، وتحضر في سباق اليوم عشرة جنسيات للمحترفين من الإمارات، أمريكا، فرنسا، روسيا، إيطاليا، ألمانيا، فنلندا، بولندا، ليتوانيا وبريطانيا.

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وينطلق سباق اليوم بتوزيع دقيق بين المتسابقين، بإعطاء كل متسابق فرصة القيادة لساعة ونصف الساعة؛ ليكمل المتسابقون الأربعة ست ساعات متواصلة، ومن المعروف أن سباقات التحدي للفورمولا تتطلب من كل المتسابقين تقديم مستوى متواصل وعلى نفس النهج، وتشارك زوارق أبوظبي بثمانية متسابقين؛ حيث يشارك في زورق «أبوظبي 35» كل من راشد القمزي وراشد الطاير وشون تورنتي وتوليو أباتي، في حين يشارك في زورق «أبوظبي 36» ماجد المنصوري وفالح المنصوري وراشد الرميثي ومحمد المحيربي.

ويحمل زورق «أبوظبي 35» حظوظاً كبيرة في تحقيق لقب الموسم مع نهاية المرحلة الثانية من تحدي أوجستو اليوم، خاصة أنه يمتلك 20 نقطة حصيلة الجزء الأول من التحدي في روين، وفي صدارة الترتيب العام حالياً، ومن بين المتسابقين الأربعة على هذا الزورق يبرز اسم راشد القمزي وبقوة كي يكون أحد أفضل المرشحين لقيادة الزورق إلى اللقب، خاصة أنه يمتلك موهبة نادرة في سباقات السرعة، ولديه سرعة البديهة والجرأة العالية، والقدرة على التحكم بالزورق على سطح الماء، وبالطبع هي مزايا يمتلكها كل متسابقي فريق أبوظبي، ولكن لدى القمزي الصغير القدرة على إنهاء السباق في المراحل الأخيرة وبرباطة جأش كبيرة، وهو ما يذكرنا بقدرات القرش الأبيض ثاني القمزي والذي يغيب عن الحضور في هذه المنافسة.

وأكد القمزي الصغير أن زورق «أبوظبي 35» لديه فرصة مواتية لا بد أن يستغلها من أجل تحقيق اللقب هذا الموسم، وقال: «لأجل الإمارات سيكون اللقب من نصيبنا، وسنعود فرحين بإنجاز إحدى أصعب المهمات أمامنا في هذا الموسم، السباق اليوم يحمل الكثير من الصعاب، ولكن نحن قادرون على التفوق على البقية في الطريق إلى المنصة».

وأضاف القمزي: «وضعنا خطة مناسبة قبل انطلاق السباق من أجل أن يكون لنا الريادة منذ البداية وحتى النهاية، وأنا وزملائي نستطيع تحقيق المعادلة الصعبة وإنهاء السباق في المراكز الأولى».

وتحمل مياه بحيرة أوجستو ذكريات قاسية للقمزي الصغير في الموسم الماضي؛ حيث شارك في الموسم الماضي، وكان في المركز الأول حتى الدورات الأخيرة، والتي تعطل من خلالها الزورق كي يقصف أحلاماً كبيرة لزورق «أبوظبي 35»، بإحراز لقب هذه الجولة، ويستثمر القمزي الصغير كل طاقته من خلال المنافسة الجديدة؛ كي يضيف إلى سجله إنجازاً جديداً في عالم الرياضات البحرية.