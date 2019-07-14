هيكينج يفقد الحافز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ديتر هيكينج إنه اختار تولي منصب المدير الفني لفريق هامبورج المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، بسبب افتقاده الحافز بعد عشرة أعوام قضاها في التدريب على مستوى منافسات الدرجة الأولى.

وقال هيكينج في تصريحات نشرتها صحيفة «دي فيلت» أمس السبت «شعرت في بعض الأوقات أن الانتقال إلى ميونيخ أو دورتموند أو بريمن يشكل أمراً عادياً. فالإثارة لم تعد حاضرة بقوة، والحافز لم يعد موجوداً».

وسبق لهيكينج تدريب فرق هانوفر ونورنبرج وفولفسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ في دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا)، والآن يتولى تدريب هامبورج الذي يستعد لثاني موسم له في دوري الدرجة الثانية؛ وذلك بعد الهبوط للمرة الأولى في تاريخه في عام 2018.