انطلاق بطولة العالم لرفعات القوة في كازاخستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت بطولة العالم لرفعات القوة، من خلال حفل الافتتاح الذي أقامته اللجنة المنظمة للبطولة، بحضور 464 لاعباً، يمثلون 79 من مختلف أنحاء العالم جاءوا ليتنافسوا في حصد الألقاب في هذا المحفل العالمي، وبدأ لاعبونا فور وصولهم خوض التدريبات تحت إشراف الأجهزة الفنية المختلفة استعداداً لضربة البداية بعد التحضيرات الإعدادية التي أقيمت خلال الفترة الماضية بمعسكرات داخلية وخارجية، حيث سعى كل مدرب لأن تكون معادلاته الفنية موزونة، حتى يترك أبطالنا بصمة في البطولة، والتي رفعوا فيها شعار التحدي من أجل تكرار النجاحات التي ظلت تحققها رياضة «أصحاب الهمم» على الصعد كافة.

ويشارك منتخب الإمارات بوفد قوامه 15 عضواً برئاسة عبدالله حسن الفلاسي، بالإضافة للجهازين الفني والإداري للبعثة، وتضم قائمة لاعبي المنتخب نخبة من ألمع لاعبي رفعات القوة، والتي تضم البطل البارالمبي محمد خميس والمشارك في مسابقات فئة وزن 97 كجم، وأحمد خميس فئة وزن 107كجم، وعادل شانبيه فئة وزن 88 كجم، وسيف الزعابي فئة 72 كجم، وراشد أحمد فئة 97 كجم، واللاعب الصاعد أسامة عبدالحميد فئة وزن 54 كجم، وموزة الزيودي فئة 55 كجم، وهيفاء النقبي فئة 79 كجم.

Advertisements

واجتمع رؤساء الوفود المشاركة والأجهزة الفنية، ومثل الوفد الإماراتي في الاجتماع رئيس البعثة عبدالله حسن الفلاسي، حيث تم الوقوف على جميع الإمكانات المتوافرة للبعثات الرياضية، واستقبالهم والاطمئنان على سير العمل الإداري والفني وإطلاعهم على آخر المستجدات الخاصة برياضة رفعات القوة.

من جهته، طالب عبدالله حسن رئيس البعثة اللاعبين بالتركيز من أجل تحقيق أفضل النتائج، وخصوصاً أنه يعد عاملاً مهماً للوصول إلى منصات التتويج، معرباً عن ثقته الكاملة في «أصحاب الهمم» لترك بصمة جديدة في هذا المحفل العالمي.

من ناحيته، أعرب الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى كازاخستان عن سعادته بالوقوف بجانب المنتخب الوطني لأصحاب الهمم في استعداداته الأخيرة لتمثيل الدولة في بطولة العالم لرفعات القوة، وحرصهم على المشاركة في رفع علم الإمارات بمختلف المحافل، ويأتي ذلك في إطار حرص السفارة على نجاح هذه المشاركة العالمية.