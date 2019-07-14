شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن طحنون يشيد بمبادرة الدراج مشعل البلص والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، بروح التحدي والإصرار لبلوغ الأهداف الرياضية من الدراج مشعل إبراهيم البلص ومثابرته وعزيمته القوية وهو يطوف أرجاء الدولة بدراجته في أجواء عام التسامح انطلاقاً من سلة العلم في إمارة الفجيرة وانتهاء بحلبة ياس في أبوظبي.
وقال إن الدراج مشعل إبراهيم البلص صاحب مبادرات إيجابية تعكس حرصه على الاهتمام برياضة الدراجات وتطويعها لخدمة الأهداف الوطنية التي تعبر عن الوفاء للوطن والقيادة الرشيدة، وذلك على غرار ما حدث في مناسبات عدة آخرها مبادرة زايد الخير.
وأوضح أن الدعم والاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين تجسد الاهتمام بكل المعطيات التي تؤدي إلى أجواء رياضية من شأنها عكس الصورة المشرفة عن المبادرات المجتمعية التي تخدم الأهداف الوطنية.
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