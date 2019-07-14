سيسيه: سنواجه منتخباً مختلفاً عن الآخرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، ثقة كبيرة قبل المباراة المرتقبة أمام نظيره التونسي، قائلاً إن فريقه بات قريباً للغاية من التتويج باللقب القاري.

وأضاف سيسيه في مؤتمر صحفي عقد للحديث عن المباراة أن المنتخب السنغالي يشارك في الدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ 13 عاماً، وما يسعى إليه الآن هو التركيز في الخطوة المقبلة المتمثلة في تخطي المنتخب التونسي غداً. وتابع سيسيه أنه واجه خلال البطولة منتخبات قوية، «لكن منتخب تونس ذو طابع مختلف عن الجميع وأقدر هذا وسأتعامل فنياً بشكل جيد مع هذا الأمر».

وأشار مدرب السنغال إلى أن المنتخب التونسي يمتلك عناصر على مستويات عالية وخط وسط مميزاً للغاية.

وأضاف سيسيه: «إذا كان ألان جيريس (مدرب تونس) يعرف السنغال، فأنا أيضاً أعرف لاعبي تونس وأدرك أن أداءهم تطور بشكل كبير خلال البطولة»، موضحاً أن العقبة التي يواجهها هو أن منتخب تونس يؤدي بطرق لعب معقدة ومبتكرة، مؤكداً أن ذلك ما يميزه.