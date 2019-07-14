دبا الحصن يوزع حقائبه الإدارية ويتطلع إلى حقبة جديدة

وجه نادي دبا الحصن برقية شكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة والمتابعة الدائمة لكل ما يتعلق بالحركة الرياضية بالإمارة، فضلاً عن الثقة الغالية التي أولياها لمجلس الإدارة الجديد الذي عقد اجتماعه الأول أمس برئاسة إبراهيم سعيد بغداد وبحضور جميع الأعضاء وتم خلاله انتخاب طالب عبدالله راشد اليحيائي نائباً لرئيس النادي ورئيساً للجنة الإعلام والاتصال، فضلاً عن توزيع بقية الحقائب الإدارية.

وتم توزيع حقائب النادي الإدارية على النحو التالي: سعيد محمد الريامي أمين السر العام ورئيس لجنة الثقافة المجتمعية، ومحمد سيف الظهوري أمين السر المساعد ورئيس لجنة الاحتراف والفريق الأول لكرة القدم، وأحمد راشد محمد عبد السلام المدير المالي ورئيس لجنة التسويق والاستثمار، وأحمد عبد الله النقبي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميّز المؤسسي، وعبيد سعيد خميس رئيس اللجنة الرياضية والألعاب الجماعية، وخالد عبد الله المرزوقي رئيس لجنة قطاع كرة القدم والمراحل السنية، وطالب علي الظهوري رئيس لجنة الألعاب الفردية.

وأعرب إبراهيم بغداد، عن شكره وتقديره لمجلس الشارقة الرياضي،وأضاف:« سنقابل الثقة بالعمل المتواصل من أجل تطوير أداء النادي والارتقاء بمكانته وسمعته ومضاعفة إنجازاته، بالإضافة إلى تعزيز دوره الثقافي والرياضي ومساهمته في خدمة أبناء هذا الوطن وإسعاد المجتمع».وأكد طالب عبدالله صفر نائب الرئيس رئيس لجنة الإعلام والاتصال، حرص الإدارة على الاهتمام بكافة الفرق والألعاب الرياضية في سبيل الرقي وتحقيق تطلعات أبناء دبا الحصن.