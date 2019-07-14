3 ميداليات لمنتخب الجودو في افتتاح بطولة آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز لاعب منتخب الجودو أحمد جاسم الثميري فضية وزن تحت 60 كجم، بعد أن نجح في تخطي لاعب منتخب هونج كونج صاحب الأرض والجمهور شو هن لوك في بداية تصفيات تلك الفئة لمنافسات بطولة كأس آسيا المفتوحة للجودو للفئات العمرية التي تختتم اليوم في هونج كونج، بعد أن شهدت مشاركة 100 لاعب ولاعبة من 15 دولة آسيوية، في مقدمتهم منتخب الإمارات، وقد نجح الصاعد أحمد جاسم الثميري في تخطي اللاعب السعودي يزيد العنزي في المرحلة الثانية، ليواجه الكوري كيم جيو على ذهبية تلك الفئة وقد كان نداً حتى آخر دقيقة ليخسر ذهبية المركز الأول بالنقاط، إلا أن جودو الإمارات كسب بطلاً ينتظره الكثير بقليل من الصقل والاحتكاك.

كما فاز لاعب الإمارات حارب عبدالرحمن جمعة ببرونزية وزن فوق 90 كجم في بداية مشواره بتصفيات المجموعة على التايلاندي بخوان واسين بجدارة، إلا أنه خسر في قبل النهائي أمام لاعب المنتخب السعودي سعود منيع ليحقق برونزية ذلك الوزن بفوزه على التايلاندي غزوين جوشا، فيما نجح راشد الحوسني في تحقيق الميدالية البرونزية لوزن تحت 66 كجم بفوزه على بطل هونج كونج شنغ هون، وبطل نيوزيلاند فرى ماثيو.

وتختتم بعد ظهر اليوم بصالة المركز الرياضي في هونج كونج فعاليات تلك البطولة التي تشهد اليوم إقامة منافسات فئة الشباب في 8 أوزان لتلك الفئة التي تشهد مشاركة لاعب الإمارات أحمد النقبي في وزن تحت 60 كجم، ويلعب علي حسن الدرمكي في وزن فوق 100 كجم.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو إن ما قدمه لاعب المنتخب أحمد الثميري أمام بطل كوريا كيم جيو والمصنف الأول لهذا الوزن، يستحق الإشادة والتكريم بغض النظر عن خسارته الميدالية الذهبية في آخر دقيقة بفارق النقاط، إلا أن الجودو الإماراتي كسب مقاتلاً ينتظره الكثير بقليل من الاحتكاك، وحث شباب الإمارات لمزيد من الجهد في ختام البطولة اليوم.