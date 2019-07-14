الفجيرة يواصل إعداده الداخلي قبل معسكر التشيك

يواصل فريق الكرة بنادي الفجيرة استعداداته للموسم الجديد عبر التجمع الداخلي وسط أجواء من التفاؤل والحماس قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي المقرر في التشيك اعتباراً من 18 يوليو الجاري وحتى التاسع من أغسطس المقبل والذي سيتخلله عدد من المباريات الودية المتدرجة.

وأكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الفجيرة أن ناديه يسابق الزمن من أجل استكمال كافة التحضيرات وتهيئة الأجواء الملائمة للفريق الأول ودعمه بأفضل العناصر حتى يتسنى له الظهور بالشكل اللائق والاستمرار في منظومة المحترفين، لافتاً إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة سيقوم بتجريب عدد من اللاعبين الأفارقة خلال المعسكر الإعدادي بغية ضم أفضلهم حال نجاحهم في الاختبارات.

وحول تحويل المعسكر من سلوفينيا إلى التشيك، أشار اليماحي إلى أن الأمر لم يأتِ من فراغ ولكن بعد الوقوف عن قرب على مستوى الملاعب والفنادق إلى جانب توافر كافة المعينات المتعلقة بالمعسكرات الخارجية فضلاً عن وجود عدد من الفرق التي يمكن التباري معها سواء في الدوري التشيكي أو من بين الأندية الأخرى التي تقيم معسكراتها في التشيك خصوصاً التي تلعب في الدوريات الخليجية، موجهاً الشكر إلى الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي على الدعم اللامحدود، والمتابعة الحثيثة الذي يحظى بها الفريق من أجل تحقيق تطلعات الجماهير الفجراوية.

يذكر أن الفجيرة مازال يحتفظ بأجنبي واحد في كشوفاته الرسمية حتى الآن هو البرازيلي فرناندو جابريل بعد انتهاء إعارة مواطنه صاموئيل روزا من النصر وعدم تجديد عقد الفرنسي عمر كوسوكو فضلاً عن خروج المهاجم الجزائري محمد بن يطو من خيارات الجهاز الفني رغم ارتباطه بعقد يمتد لموسمين قادمين.