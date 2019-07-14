الإمارات تودع «عالمية الجامعات» بلا نتائج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب

ودع وفد الإمارات الرياضي الجامعي منافسات دورة الألعاب الجامعية العالمية «يونيفيرسياد 30» التي أقيمت في نابولي، من دون تحقيق نتائج تذكر في الألعاب الثلاثة التي شارك فيها الوفد الذي ضم 6 لاعبين خاضوا منافسات الدورة في 3 ألعاب، هي المبارزة والتايكواندو والسباحة، وبواقع لاعبين اثنين في كل لعبة من الثلاث.

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وتوالى خروج لاعبينا، بخسارة لاعب منتخب التايكواندو عبدالرحمن لوتاه، مباراته في مسابقة تحت 87 كجم أمام منافسه الصيني زاهو جزيانج سونج، كما خسر زميله محمد الفلاسي من منافسه الأوكراني في مسابقة وزن 68 كجم.

وعلى المنوال نفسه عادت المبارزة خالية الوفاض بعد خروج لاعب منتخب الإمارات عبد الله الحمادي من دور ال 64 بخسارته من منافسه الفرنسي بنتيجة 14 - 15، وهو كان تأهل لهذا الدور بعد فوزه في 3 مباريات وخسارته مثلها في الأدوار التمهيدية، بينما أخفق في الصعود من التصفيات لاعب منتخب المبارزة الثاني خليفة الزرعوني.

ولم يفلح منتخب السباحة أيضاً في تسجيل نتائج بالمشاركة وغادر مبكراً، بعد خروج حسين الحمادي وماجد الحمادي من التصفيات، علماً أن حسين الحمادي خاض تصفيات مسابقات 200 م حرة، و400 م متنوع، و50 م حرة، و200 م حرة، بينما شارك ماجد الحمادي في تصفيات مسابقتي 50م صدر، و100 م صدر.