شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يعتمد الحتاوي مراقباً لمسابقات كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المراقب الدولي محمد الحتاوي مراقباً لمسابقات كرة القدم التي ينظمها أو يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتم توجيه دعوة إليه للمشاركة في ورشة عمل الفيفا المزمع انعقادها يوم 17 يوليو الحالي، وكذلك حضور مراسم قرعة مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في كوالالمبور.
وجاء هذا الاختيار بعد سلسلة من الإنجازات التي حققها الحتاوي على صعيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث تم تعيينه أخيراً مديراً لمسابقات كأس آسيا 2019 على استاد الشارقة، وسبق ذلك أن كان مراقباً لمسابقات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية 2018 في إندونيسيا وكذلك في نهائيات كاس آسيا تحت (23) 2018 والتي أقيمت في الصين.
ويأتي هذا الإنجاز تماشياً مع الأهداف التي وضعتها لجنة دوري المحترفين (سابقاً) من خلال البرنامج التأهيلي لصقل مهارات ومعارف مسؤولي مباريات كرة القدم التابعين للجنة، حيث تم تنظيم عدد من ورش العمل التي أشرف عليها خبراء من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.
من جهته أعرب الدكتور محمد الحتاوي عن سعادته بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم واختياره للعمل في الاتحاد العالمي لكرة القدم، مؤكداً أن الكوادر الوطنية قادرة على العمل في جميع المحافل العالمية و الدولية.
ووجه الحتاوي شكره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ولاتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتيين على جهودهم المستمرة في تأهيل كوادر وطنية قادرة على العمل في الاتحادات العالمية والقارية والمحلية.
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