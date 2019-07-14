شكرا لقرائتكم خبر عن إنزو زيدان يقترب من فيتوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقترب إنزو (24 عاماً) أكبر أولاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد من الانضمام لنادي فيتوريا جيمارايش البرتغالي مجاناً؛ بعد انتهاء عقده مع لوزان السويسري. وخاض لاعب الوسط الذي تدرج في أكاديمية يوفنتوس ثم التحق بريال مدريد في 2004 في الموسم الماضي 34 مباراة مع رايو ماجاداهوندا، الذي يلعب بالدرجة الثانية في إسبانيا.

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