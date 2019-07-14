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أمير خان يحسم نزال جدة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم الملاكم البريطاني من أصول باكستانية أمير خان (32 عاماً) النزال الذي أقيم في مدينة جدة أمام خصمه الأسترالي بيلي ديب في 4 جولات فقط؛ ليفوز بلقب الوزن المتوسط، وجذب النزال في مدينة الملك عبد الله أنظار عشاق الملاكمة، كما أنعش آماله في مواجهة الفلبيني ماني باكياو.

وهذا أول نزال يخوضه ابن مدينة بولتون الإنجليزية منذ هزيمته أمام تيرينسي كراوفورد في إبريل/نيسان الماضي، وكان من المقرر أن يواجه الهندي نيراج جويات؛ لكن الأخير تعرض لحادث سير الشهر الماضي انسحب على إثره من النزال.

وكان ديب (33 عاماً) قد اعتزل في أغسطس/آب الماضي؛ بعد هزيمته بمجموع النقاط أمام تيفين فريمر، وعاد عن قراره؛ ليعاني بشدة أمام مهارات خان.

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