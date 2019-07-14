أهم مباريات اليوم الأحد 14/7/2019 تونس والجزائر في نصف نهائي أبطال أفريقيا

يترقب ملايين جماهير الكرة المستديرة حول العالم مباريات نصف نهائي أبطال أفريقيا التي تقام اليوم الأحد، حيث هناك مواجهة مرتقبة وصعبة بين منتخب تونس ومنتخب السنغال في دور نصف النهائي، كما ينتظر جماهير الكرة العربية والأفريقية مباراة الجزائر ونيجيريا اليوم.

تقام مباريات أبطال أفريقيا في جمهورية مصر العربية علي 6 ملاعب كرة قدم على أعلي مستوي، يذكر أن المنتخب الوطني قد خرج في الدور الستة عشر من البطولة بعد الخسارة بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة من منتخب جنوب أفريقيا.

يفتتح منتخب تونس دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية ضد منتخب السنغال في تمام الساعة السادسة مساءا على ملعب القاهرة الدولي.

بينما يأتي منتخب الجزائر في المباراة التالية ضد نيجيريا في تمام الساعة التاسعة مساءا على ملعب السويس، حيث تبث القنوات عبر قناة تايم سبورت الأرضية وكذلك قنوات بي أن سبورت.