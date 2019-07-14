الزمالك يوافق على بيع إسلام جمال للاتحاد وإعارة رفعت وسيسيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن ترحيبه بانتقال إسلام جمال مدافع الفريق المنتهى إعارته لطلائع الجيش على سبيل الانتقال النهائى إلى الاتحاد السكندرى فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة. كما تابع منصور فى تصريحات تليفزيونية لقناة المحور، إنه يجلس حاليا مع محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى وليس لديه مانع فى إعارة أحمد رفعت لصفوف زعيم الثغر وتجديد إعارة الإيفوارى رزاق سيسيه لزعيم الثغر لموسم جديد. وكان ”الخليج 365” قد كشف توقيع أحمد رفعت للاتحاد السكندرى وعقده جلسة مع مسئولى الزمالك من أجل الموافقة على انتقاله للاتحاد بجانب توقيع أيضا رزاق سيسيه لزعيم الثغر وحصول الاتحاد السكندرى أيضا على توقيع إسلام جمال.

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