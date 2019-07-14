مصر تفوز على غينيا وتتأهل لكأس العالم لشباب السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب منتخب السلة للناشئين تحت 16 سنة على نظيره غينيا بنتيجة 65/71 فى نصف نهائى البطولة الإفريقية التى تقام بالرأس الأخضر.
وصعد منتخب السلة إلى بطولة كأس العالم للشباب تحت17 سنة، حيث يصعد بها أول وثانى البطولة الإفريقية.
كان المنتخب قد فاز فى المباريات التى خاضها أمام كل من أنجولا ونيجيريا والرأس الأخضر والجزائر وغينيا ، من المقرر أن يلتقى المنتخب اليوم الأحد مع مالى فى نهائي البطولة.
وتضم قائمة المنتخب المشارك فى البطولة كل من: محمود وليد وأسر جودة ومؤمن طارق خيرى وأحمد ياسر وعمر سعد وبلال عبد المطلب وكريم وليد وعلى أحمد وعبد الله ناصر ومحمد على.
ويترأس البعثة خالد القوصى، حيث كان يتولى رئاسة بعثة منتخبى الرجال والسيدات فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، إلا أنه لم يعد مع البعثة، حيث طار إلى الرأس الأخضر لرئاسة بعثة الناشئين.
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