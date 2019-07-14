شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دمنهور: لن يتم التعاقد مع أى لاعب إلا بعد رؤيته فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سارى، المدير الفنى لدمنهور، أنه لن يتم التعاقد مع أى لاعب خلال فترة الإعداد والانتقالات الصيفية الحالية إلا بموافقته الشخصية، ومن خلال رؤية اللاعب بالمستطيل الأخضر للحكم جيدا عليه.

وكشف سارى عن أن لديه قائمة طلبات لتدعيم صفوف الفريق الدمنهورى تم تقديمها لمجلس الإدارة، وذلك من أجل التعاقد مع صفقات مميزة ترضى طموحات الجماهير البحراوية فى مشوار المنافسة بقوة على الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة.

وأضاف سارى أنه ليس لديه أى مانع إطلاقا فى تصعيد عدد من اللاعبين الشباب بقطاع الناشئين فى حالة وحدة فقط هى أن يكونوا مميزين وقادرين على إثبات وجودهم فى تدريبات الفريق الأول، وإقناع جميع أفراد الجهاز الفنى بالمستوى الفنى والبدنى لهم ولن يتم ضم أى لاعب لايستحق التواجد والتصعيد مع الفريق الأول بالنادى.

وطلب المدير الفنى لدمنهور من مجلس إدارته ضرورة البحث عن توفير موارد مالية خاصة للفريق الأول إذا كان هناك هدف ونية للصعود، حتى لا تحدث أزمات مع بدء الموسم تقف وتعرقل مسيرة الفريق البحراوى فى مشوار البحث عن الصعود إلى الدورى الممتاز، متمنيا أن تكون هذه الأمور فى ذهن مسئولى النادى وقبل بدء منافسات دورى القسم الثانى بالموسم الكروى الجديد.