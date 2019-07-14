شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الإعداد للموسم الجديد للسلة.. 15 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق كرة السلة بنادى الزمالك بقيادة عصام عبد الحميد الإعداد للموسم الجديد لدورى السلة، يوم 15 يوليو الجارى، بمقر النادى بميت عقبة. من المقرر أن ينضم لتدريبات الفريق الصفقات الجديدة التى أبرمها النادى فى ميركاتو السلة وعلى رأسهم كريم الدهشان. Advertisements تشهد الأيام الجارية مفاوضات مع مصطفى مشعل لاعب فريق الاهلى السابق ، بعد إستغناء الجهاز الفنى للقلعة الحمراء عن خدماته . كان 4 لاعبين قد رحلوا عن سلة الزمالك خلال الفترة الماضية وهم كلاً من محمد صلاح و مروان عاطف و محمود يسرى بالإضافة إلى ممدوح موسى ، وانتقل محمود يسرى إلى سلة المصرية للاتصالات، بينما تعاقد نادى طلائع الجيش مع الثنائى ممدوح موسى و مروان عاطف، وبالنسبة لمحمد صلاح فانضم الى صفوف سموحة. يذكر أن الزمالك توج بدورى سوبر السلة بالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى جمعت الفريقين بنهائى البطولة.

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