شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: معنديش مشكلة محمد إبراهيم يروح الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه لا يمانع فى انتقال محمد إبراهيم للنادى الإسماعيلى، مؤكدا أنه يكنّ كل احترام لنادى الإسماعيلى وجماهيره.

وتابع مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية: أرتبط بعلاقة وطيدة مع الإسماعيلى والاتحاد وسموحة وجميع الأندية، وفى حالة طلب أى لاعب من الزمالك فالموضوع محل دراسة.

وأضاف رئيس نادى الزمالك أن سموحة طلب التعاقد مع مصطفى محمد ومحمد أشرف روقا، وندرس العرض خلال الساعات المقبلة، مضيفاً أن خالد جلال المدير الفنى للزمالك فى حالة طلبه مصطفى محمد للبقاء فسيتم على الفور ونفس الأمر لأى لاعب