مرتضى منصور: محمد عواد فى الزمالك بنسبة 85%.. و5 صفقات سوبر فى الطريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك أن محمد عواد حارس الإسماعيلى اقترب من الانتقال للقلعة البيضاء فى الموسم الجديد 2019 – 2020 بنسبة 85%. ودخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مع محمد عواد لتعويض غياب محمود جنش حارس الزمالك، لإصابته بوتر أكيليس والعودة للملاعب بعد 5 أشهر. وتابع مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية أن هناك 5 صفقات سوبر للزمالك فى الطريق، وسيتم الكشف عنهم عقب انتهاء مباريات الدورى الحالي.

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