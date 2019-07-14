شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ"كهربا": بلاش تلعب بالنار مع الأسود.. ومحضرلك مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض لا يستطيع التحرك بدون موافقة النادى الأبيض، مشددا على أن أى ناد سيتعاقد مع كهربا سيقوم بمقاضاته وإيقاف قيده، وسيحصل على التعويض الذى يطلبه إن حدث ووقع لناد آخر.

وتابع رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية: "محضر لكهربا مفاجأة هيندم على اللى بيعمله، وبقوله بلاش تلعب بالنار مع الأسود ولا يصح، وأنا اللى اتبنيته وجبته وقالى يا بابا إنت خليت فيها بابا؟.. ومنحتك فرصة وإتنين وتلاتة".

وانتقد منصور تصرفات كهربا قائلا: "جبت كهربا من إنبى بـ7 إلى 8 مليون جنيه، وكان لاعب مغمور ومحتاج انضباط وجالى وكان عنده عربية طرشى راكنها بجوار البيت، ومش عيب يبقى من حارة لإنها بتطلع رجالة ولكن هو ناكر للجميل وحصل على 80 مليون جنيه من موافقتنا على إعارته مرتين لاتحاد جدة، ومش هقول دلوقتى صرفهم فين، ولكن جروس المدير الفنى السابق للفريق كان مدلعه".

وتابع مرتضى منصور أن كهربا يتقاضى فى الزمالك 5 ملايين جنيه سنويا، وطلب أن يكون قيمة عقده 20 مليون جنيه سنويا، قائلا: "جبت لكهربا صورة خلال فترة معسكر الزمالك كان فين ومع مين، يروح تركيا يروح للجن الأزرق له عقد مع الزمالك وواخد مستحقاته بالكامل وبقول للجماهير تجاهلوه".