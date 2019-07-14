النشرة الرياضية.. تطور جديد فى أزمة كهربا والزمالك .. ووفاة شقيق زيدان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 13 يوليو.

وصول رباعي الأهلي الدولي لمعسكر الفريق في اسبانيا

وصل رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف، مساء اليوم السبت إلى مقر إقامة بعثة الأهلي في إسبانيا؛ للانتظام في معسكر الفريق الخارجي.

رغم غيابه حتى نهاية المشوار.. استمرار عطال بمعسكر الجزائر

قرر الجهاز الفني لمنتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي، استمرار يوسف عطال الظهير الأيمن لمنتخب محاربي الصحراء في معسكر فريقه حتى نهاية مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر ٢٠١٩، رغم تعرضه لإصابة قوية.

كرة طائرة.. الكاميرون تتأهل لنهائي أفريقيا للسيدات على حساب مصر

تأهلت سيدات الكاميرون إلى نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بعد تغلبها على سيدات مصر في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، لتضرب موعدا جديدا مع كينيا في نهائي المنافسة القارية.

كرة سلة.. الأهلي يضم لاعب الزمالك السابق

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تعاقد النادي الأهلي مع لاعب كرة السلة أحمد إسماعيل العائد من رحلة إحتراف في دوري الجامعات الأمريكي.

وفاة شقيق زيدان مدرب ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم السبت وفاة فريد زيدان شقيق مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

"كاف" يُعلن طاقم حكام مواجهتي نصف نهائي أمم أفريقيا

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم السبت، طاقم حكام مباراتي نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.

مدرب الجزائر يعاين أرضية ستاد القاهرة

حرص جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، على معاينة أرضية ملعب استاد القاهرة استعدادا لمواجهة نيجيريا في إطار نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

تطور جديد فى أزمة كهربا والزمالك

قال مصدر مُقرب من محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الزمالك إن الجلسة التى كان من المزمع عقدها مع والد اللاعب لاحتواء أزمة سفر نجله إلى تركيا لم تتم .