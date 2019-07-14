تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأحد مع مباراتي بالدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا 2019.

وكانت منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس أمم أفريقيا قد انتهت يوم الخميس الماضي بتأهل منتخبي تونس والجزائر لدور نصف النهائي ليواجها السنغال ونيجيريا بالترتيب.

منتخب تونس تأهل على حساب نظيره مدغشقر بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، بينما تأهل منتخب السنغال على نظيره كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

منتخب السنغال كان قد تأهل مساء يوم أمس الأربعاء على حساب نظيره بنين؛ حيث فاز بهدف نظيف، بينما تأهل منتخب نيجيريا بالفوز على نظيره جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين.

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الخليج 365 الرياضي يستعرض مواعيد دور نصف النهائي -

القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 1 FR - beIN SPORTS MAX 2 HD AR - beIN SPORTS MAX 1 HD AR - تايم سبورت (بث أرضي)

06:00 ـ السنغال VS تونس - القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 1 FR - beIN SPORTS MAX 2 HD AR - beIN SPORTS MAX 1 HD AR - تايم سبورت (بث أرضي)

09:00 ـ نيجيريا VS الجزائر - القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 1 FR - beIN SPORTS MAX 2 HD AR - beIN SPORTS MAX 1 HD AR - تايم سبورت (بث أرضي) .