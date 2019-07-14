رئيس الزمالك يعلن إتمام 5 صفقات سوبر واقتراب عواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أكد رئيس نادي الزمالك أن هناك تواصل مستمر مع إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي بشأن التعاقد مع محمد عواد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة "المحور" في الساعات الأولى من صباح الأحد :"الاختلاف مع الإسماعيلي على الأمور المالية".

وتابع :"أعتقد أن عواد في الزمالك بنسبة تتراوح ما بين 80 أو 85%، وإذا احتاج الإسماعيلي أي لاعب سنوافق".

كان محمد عواد أعلن عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" رغبته في الرحيل عن صفوف الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء إعارته مع الوحدة السعودي (طالع التفاصيل).

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وواصل رئيس نادي الزمالك حديثه بشأن الصفقات :"نجحنا في إتمام عدة صفقات ستسعد جماهير الزمالك، ولن نعلن عن أي صفقة جديدة إلا بعد مباراة الأخيرة في الدوري أمام الأهلي".

وأكمل :"تعاقدنا حتى الآن مع خمسة لاعبين سوبر من بينهم ثنائي أجنبي".

ويمتلك الزمالك في قائمته المحلية أربعة لاعبين أجانب وهم التونسيين فرجاني ساسي، وحمدي النقاز بجانب المغربيين حميد أحداد، وخالد بوطيب.

رئيس الزمالك كشف خلال تصريحاته :"أحمد رفعت وإسلام جمال سيرحلان لصفوف الاتحاد السكندري كما سيتم تجديد إعارة رزاق سيسيه لزعيم الثغر".

وأنهى :"محمد أشرف (روقة) ومصطفى محمد لديهما عرضًا من سموحة لكن أنتظر موافقة خالد جلال مدرب الفريق على رحيل مصطفى محمد".