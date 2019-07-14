رئيس الزمالك يرد على أنباء رحيل حامد وكهربا برسائل نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف وهادي المدني:

نفى رئيس مجلس إدارة الزمالك وجود أي عرض من أندية خارجية للحصول على خدمات طارق حامد لاعب الوسط أو أي لاعب في صفوف الفريق.

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم على قناة "المحور" الفضائية: "لا يوجد أي عروض لطارق حامد حتى الآن، ولا يوجد أي عرض لأي لاعب في صفوف الزمالك حتى الآن."

وتابع: "البعض يعلم أن الزمالك مقبل على 3 مباريات هامة من أجل الفوز بالدوري الممتاز وما يحدث محاولة لضرب الفريق."

وشهدت الساعات الماضية ظهور تقارير إعلامية سعودية عن حسم اتحاد جدة لصفقة التعاقد مع طارق حامد مقابل 4 مليون دولار يحصل عليهم الزمالك، مقابل الإعارة لمدة عام.

وأضاف: "أقسم بالله العظيم أنه لا يوجد أي رئيس نادي أو مسئول تحدث معي من أجل الحصول على لاعب من الخليج إلى المحيط."

واستطرد: "طارق حامد لاعب هام للغاية في الزمالك والمنتخب المصري، كما أنني أعتبره رئيس الزمالك داخل الملعب مع الزملاء في التوجيه."

وواصل: "إذا حصل طارق حامد على أي عرض من الخارج براتب كبير سأقوم بتعويضه من أجل الاستمرار، وإذا انطبقت السماء على الأرض سأتمسك بهذا اللاعب حتى النهاية."

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من جانبه، أكد رئيس الزمالك، أن اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" جناح فريقه لا يستطيع الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لأي نادِ آخر، إلا بموافقة القلعة البيضاء.

وأشار إلى أن النادي الذي سيتعاقد مع كهربا بدون موافقة القلعة البيضاء، سيتعرض لعقوبة بالمنع من إبرام تعاقدات.

وقال رئيس الزمالك: "لست قلقًا من الشائعات، فما يحدث مع معنا يحدث ضد مصر من أعداءها، جماهيرنا في الوطن العربي وأفريقيا لا تقل عن 70%".

وأكمل: "كهربا لا يستطيع التحرك من نادي الزمالك إلا بموافقتي أو بعد عرضه للبيع، نادي إنبي كان يمتلك لاعبين أفضل منه بمراحل وكان يحتاج للانضباط".

وأضاف: "بعدما انتقل إلى الزمالك أراد كهربا الاحتراف وطلب مني الرحيل بعدما حضر مع والده، وانتقل إلى سويسرا بعد إلحاح، ثم عاد وتبقى في عقده سنة واحدة".

وأوضح: "السنة المتبقية تم دمجها مع العقد الجديد الذي وُثق بالفعل في اتحاد الكرة، وحصل على مستحقاته بالكامل عن ثلاث سنوات".

وأردف: "أي نادِ سيتعاقد مع كهربا سيتم إيقافه عن التعاقدات، وسأحصل على أي تعويض أطالب به".

واختتم: "اللاعب يحصل على 5 مليون جنيه سنويًا، ويريد الحصول على 20 مليون، لا يهمني انتقال كهربا لأي نادي في مصر، وأعده بمفاجأة كبيرة ستظهر له وبالقانون".