رغم غيابه حتى نهاية المشوار.. استمرار عطال بمعسكر الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قرر الجهاز الفني لمنتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي، استمرار يوسف عطال الظهير الأيمن لمنتخب محاربي الصحراء في معسكر فريقه حتى نهاية مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر ٢٠١٩، رغم تعرضه لإصابة قوية.

وفي وقت سابق، تعرض عطال للإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة محاربي الصحراء ضد كوت ديفوار في دور الثمانية لبطولة أمم إفريقيا .

وبسبب تعرض عطال للإصابة، لم يستكمل اللاعب المباراة أمام كوت ديفوار، وقام اللاعب بوضع حامل بذراعه.

وشهد مران الجزائر غياب عطال بسبب الإصابة، ومن المنتظر أن يقود مهدي زفان الجبهة اليمني للخضر بدلا من عطال في لقاء الغد.