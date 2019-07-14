نيمار يؤكد تعافيه من الإصابة

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على جاهزيته للعودة للمباريات خلال الموسم المقبل، بعد أن تعافى منالإصابة التي لحقت به في كاحل القدم اليمنى.
وقال نيمار لموقع "جلوبو سبورت": "تعافيت بنسبة
وغاب نيمار عن فترة اعداد باريس سان جيرمان الأولى للموسم الجديد ، حيث أكد النادي الفرنسي أنه سيتم اتخاذ اللازم مع اللاعب.
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