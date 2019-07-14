الامارات | انطلاق مونديال رفعات القوة في كازاخستان بمشاركة منتخب أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مونديال رفعات القوة في كازاخستان بمشاركة منتخب أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في كازاخستان، أول من أمس، بطولة العالم لرفعات القوة بحضور 464 لاعباً يمثلون 79 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويشارك المنتخب الوطني بوفد قوامه 15 عضواً، برئاسة عبدالله حسن الفلاسي، بالإضافة للجهازين الفني والإداري للبعثة، وتضم قائمة لاعبي المنتخب نخبة من ألمع لاعبي رفعات القوة التي تضم البطل البارالمبي محمد خميس المشارك في مسابقات فئة وزن 97 كغم، وأحمد خميس فئة وزن 107 كغم، وعادل شانبيه فئة وزن 88 كغم، وسيف الزعابي فئة 72 كغم، وراشد أحمد فئة 97 كغم، واللاعب الصاعد أسامة عبدالحميد فئة وزن 54 كغم، وموزة الزيودي فئة 55 كغم، وهيفاء النقبي فئة 79 كغم.

من جهته، طالب رئيس البعثة عبدالله حسن، اللاعبين بالتركيز من أجل تحقيق أفضل النتائج، خصوصاً أنه يعد عاملاً مهماً للوصول إلى منصات التتويج، معرباً عن ثقته الكاملة بـ«أصحاب الهمم» لترك بصمة جديدة في هذا المحفل العالمي، وقال في تصريحات صحافية: «الجميع على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، من أجل تقديم كل ما عندهم في هذا المحفل العالمي المهم للوصول إلى ما يصبو إليه كل منتسب لرياضة أصحاب الهمم، الذين عودونا تحقيق النجاحات على الصعد كافة».

من ناحيته أعرب سفير الدولة لدى كازاخستان الدكتور محمد أحمد الجابر، عن سعادته بالوقوف بجانب المنتخب الوطني لرياضة أصحاب الهمم في استعداداته الأخيرة لتمثيل الدولة في بطولة العالم لرفعات القوة، وحرصه على المشاركة في رفع علم الإمارات في مختلف المحافل، ويأتي ذلك في إطار حرص السفارة على نجاح هذه المشاركة العالمية.

وقال: «ظللنا في السفارة نتابع جميع استعدادات المنتخب منذ لحظة وصول البعثة، ولن نألو جهداً من أجل توفير كل الظروف المناسبة للبعثة، ومساعدة اللاعبين على التركيز في مهمتهم الوطنية لأجل تحقيق إنجاز جديد يسعد الشعب الإماراتي».