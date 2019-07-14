الامارات | أتلتيكو سيرفع قضية تعاقد برشلونة مع غريزمان إلى «فيفا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو سيرفع قضية تعاقد برشلونة مع غريزمان إلى «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت تقارير صحافية إسبانية، أمس، إلى أن نادي أتلتيكو مدريد سيرفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مسألة تعاقد برشلونة مع مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، بدفع قيمة البند الجزائي، لفسخ عقده البالغ 120 مليون يورو، والتي اعتبرها نادي العاصمة غير كافية. وأشارت صحيفة «أس» الرياضية الإسبانية، إلى أن أتلتيكو يأمل أن يفرض الاتحاد الدولي «عقوبة على نادي برشلونة وأيضاً على اللاعب». ورد أتلتيكو، الذي تدهورت علاقاته مع اللاعب أخيراً، وصولاً إلى امتناع الأخير عن الحضور الأحد للالتحاق باستئناف التدريب الإعدادي للموسم الجديد، ببيان أكد فيه «من الواضح أن الاتفاق المبرم بين اللاعب ونادي برشلونة قد أبرم قبل أن يتم تخفيض الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو»، في الأول من يوليو الجاري.

وأضاف «لذلك فإن المبلغ الذي تم إيداعه، الجمعة، لدى الرابطة الإسبانية لكرة القدم من طرف محامي اللاعب الفرنسي غير كافٍ»، مشيراً إلى أنه يعتقد «أن فسخ العقد تم قبل نهاية الموسم، بسبب الوقائع والأفعال والتظاهرات التي قام بها اللاعب».

وكان غريزمان يرتبط بعقد مع أتلتيكو حتى 2023.