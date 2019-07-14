الامارات | العين يسمي الطاقم المساعد للمدرب الكرواتي إيفان.. مواطن و7 جنسيات

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يسمي الطاقم المساعد للمدرب الكرواتي إيفان.. مواطن و7 جنسيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عن أعضاء الجهاز الفني المساعد للمدرب الكرواتي إيفان ليكو، الذي يشرف على تحضيرات الفريق للموسم الجديد، بعد التعاقد معه الشهر الماضي لخلافة الاسباني خوان كارلوس غاريدو، في خطوة للعودة للمدرسة التدريبية الكرواتية مجدداً، أملاً في العودة للمنافسة على منصات التتويج التي غاب عنها «الزعيم» في الموسم الماضي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي العين الأسماء التي استقرت عليها إدارة شركة كرة القدم، إذ ضم التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق 11 معاوناً بخلاف المدرب الكرواتي إيفان ليكو، من سبع جنسيات، في وقت أبقت فيه الإدارة على عدد من أعضاء الجهاز الفني، الذين عملوا مع الكرواتيين زلاتكو داليتش وزوران ماميتش، والإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وتتكون قائمة أعضاء الجهاز الفني من مساعد المدرب الوطني، أحمد عبدالله، ومساعد المدرب البلجيكي باتريك فريدريك، ومدرب اللياقة البدنية البلجيكي ماتياس بيردميكر، ومدرب حراس المرمى الروماني دان زدرينكا، والمحلل الفني الإنجليزي نيكولاس جوليان، بينما يتكون الطاقم الطبي من طبيب الفريق الكرواتي جوريكا راكيتش، وأخصائي الطب الرياضي واستشاري فيزيولوجيا التغذية الدكتور المغربي محسن بلحوز، إلى جانب أخصائيي العلاج الطبيعي، المصري عبدالناصر الجهني، والكرواتي بوجو ومواطنه إيفكا، بجانب مسؤول المهمات البنغالي محمد نور الهدى.

على جانب آخر، يؤدي فريق العين في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الحصة التدريبية الخامسة له على استاد خليفة بن زايد، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التحضيري، استعداداً للموسم الكروي الجديد على أن ينقل «الزعيم» تحضيراته إلى النمسا بداية من يوم الخميس المقبل، لأداء المرحلة الثانية من الإعداد التي سيخوض خلالها ست مباريات ودية.

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حصة تدريبية قوية لرفع معدل اللياقة البدنية

خاض فريق العين، مساء أول من أمس، حصة تدريبية قوية، استعداداً للموسم الجديد، إذ أخضع المدرب إيفان ليكو لاعبي الفريق لجرعات تدريبية خاصة برفع معدل اللياقة البدنية، والتي جاءت تحت عنوان: «التحدي والندية»، إذ قام المدرب بتوزيع لاعبي الفريق على مجموعتين، ومن يخسر يضطر إلى تنفيذ جرعات تدريبية إضافية، بالتزامن مع إعلان نتيجة التحدي على هامش المران. وشهد المران تنافساً قوياً بين اللاعبين من خلال مضاعفة الجهود، من أجل لفت انتباه المدرب الجديد لهم، أملاً في الحصول على ثقته بالمشاركة في التشكيلة الأساسية خلال مباريات الموسم الجديد، يذكر أن التدريب شهد غياب الحارس خالد عيسى خالد عيسى، والمدافعين بندر الأحبابي ومحمد شاكر، بجانب لاعب الوسط المدافع أحمد برمان، ولاعب الوسط المهاجم ريان يسلم، لالتحاقهم بتجمع المنتخب الوطني.

ينتقل العين إلى النمسا يوم الخميس المقبل، لبدء المرحلة الثانية من الإعداد.