الامارات | 10 أرقام تكشف قوة المنتخبات واللاعبين في كأس إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام تكشف قوة المنتخبات واللاعبين في كأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلّطت أرقام وإحصاءات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الضوء على مدى قوة المنتخبات التي شاركت في النسخة 32 لكأس إفريقيا، المقامة حاليا في مصر، والتي تدخل مساء اليوم دورها نصف النهائي، ورغم أن منتخبات ودعت البطولة إلا أنها لاتزال تحتفظ بصدارة التفوق على صعيد الأرقام، بجانب أن منافسين جدداً نجحوا في فرض سطوتهم، وأكدوا أن ظهورهم الأول لم يكن بمثابة إكمال العدد، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تشهد البطولة ظهور 24 منتخباً.

وتسلط «الإمارات اليوم» الضوء على أكثر 10 أرقام تميزاً في العرس الإفريقي.

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