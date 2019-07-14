الامارات | مدرب تونس: منتخب السنغال مرشح للقب القاري.. لكن هدفنا الفوز

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تونس: منتخب السنغال مرشح للقب القاري.. لكن هدفنا الفوز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد المدير الفني للمنتخب التونسي، آلان غيريس، على صعوبة مباراة الفريق المقررة أمام نظيره السنغالي، اليوم، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر، مؤكداً أن المنتخب السنغالي فريق قوي، ويعدّ مرشحاً للقب.

وقال غيريس في مؤتمر صحافي، أمس، إنه «سيسعي بكل الطرق للفوز بالمباراة، وسيسعى إلى الاستفادة من درايته الكبيرة بالمنتخب السنغالي وقدرات لاعبيه».

وأوضح أنه «يعلم الكثير عن لاعبي السنغال، بحكم أنه درب منتخبهم من قبل، لكنه لا يعتمد بشكل كلي على ذلك، لأن الأداء في الملعب لكل لاعب هو الأهم».

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وأضاف غيريس أنه «لن يتحدث عن الانتقادات التي وجهت له في مباريات تونس الماضية، وما يشغله هو لقاء اليوم أمام السنغال، والفوز للتأهل لنهائي البطولة في طريق حسم اللقب القاري».

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب التونسي إلى الدور قبل النهائي بالبطولة الإفريقية منذ نسخة عام 2004 التي توّج بلقبها على أرضه.

من جانبه، قال مهاجم المنتخب التونسي، طه ياسين الخنيسي، إن «الفريق استعد بشكل جيد للمباراة». وأضاف: «المنتخب الأكثر تركيزاً هو من سيفوز بالمباراة وبطاقة التأهل للنهائي».

وتابع الخنيسي: «إن المباراتين السابقتين أمام مدغشقر وغانا كانتا في غاية الصعوبة، لكن اللاعبين سيسعون للعب بالروح نفسها للفوز على السنغال».