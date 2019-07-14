الامارات | 10 طائرات جزائرية لنقل المشجعين إلى مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طائرات جزائرية لنقل المشجعين إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السلطات الجزائرية، أول من أمس، تخصيص 10 طائرات لنقل المشجعين إلى مصر لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية، ضد نيجيريا، اليوم.

ونقل التلفزيون الرسمي، في نشرته المسائية، قرار رئيس الوزراء، نورالدين بدوي، تخصيص هذه الطائرات لنقل المشجعين في رحلات ستنطلق من الجزائر العاصمة، ووهران (غرب)، وقسنطينة (شرق) وورقلة (جنوب).

Advertisements

وأتى الإعلان بعد ليلة من الاحتفالات العارمة بتأهل المنتخب إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2010.

وبلغ المنتخب الجزائري، الباحث عن لقبه الثاني في البطولة القارية، والأول منذ تتويجه على أرضه عام 1990، الدور نصف النهائي بفوزه، الخميس الماضي، على ساحل العاج بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل 1-1.

ويقدم محاربو الصحراء في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، أداء هو الأفضل بين المنتخبات المشاركة، ما جعلهم، بقيادة المدرب جمال بلماضي، أبرز مرشح لنيل لقب النسخة الـ32.