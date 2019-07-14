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الامارات | 10 طائرات جزائرية لنقل المشجعين إلى مصر

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الجزائر - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السلطات الجزائرية، أول من أمس، تخصيص 10 طائرات لنقل المشجعين إلى مصر لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية، ضد نيجيريا، اليوم.

ونقل التلفزيون الرسمي، في نشرته المسائية، قرار رئيس الوزراء، نورالدين بدوي، تخصيص هذه الطائرات لنقل المشجعين في رحلات ستنطلق من الجزائر العاصمة، ووهران (غرب)، وقسنطينة (شرق) وورقلة (جنوب).

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وأتى الإعلان بعد ليلة من الاحتفالات العارمة بتأهل المنتخب إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2010.

وبلغ المنتخب الجزائري، الباحث عن لقبه الثاني في البطولة القارية، والأول منذ تتويجه على أرضه عام 1990، الدور نصف النهائي بفوزه، الخميس الماضي، على ساحل العاج بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل 1-1.

ويقدم محاربو الصحراء في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، أداء هو الأفضل بين المنتخبات المشاركة، ما جعلهم، بقيادة المدرب جمال بلماضي، أبرز مرشح لنيل لقب النسخة الـ32.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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