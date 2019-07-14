شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين السفارة المصرية والسلطات التونسية لزيادة أعداد جماهير نسور قرطاج أمام السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن 4 رحلات إضافية لنقل المشجعين التونسيين الراغبين فى مساندة نسور قرطاج خلال بطولة الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا فى مصر. وجاء هذا القرار بطلب من رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، بعد بلوغ منتخب تونس نصف نهائى «الكان»، بعد فوزه بثلاثية دون رد على مدغشقر فى دور الثمانية.

واستقبل يوسف الشاهد، الجمعة الماضى، السفير المصرى بتونس، نبيل الحبشى، لبحث توفير أفضل الظروف لنقل الجماهير إلى مصر، وتفاعلت سفارة مصر فى تونس مع هذا القرار، وقررت تقديم كافة التسهيلات لمنح الجماهير تأشيرة الدخول فى وقت قياسى.

وقال سفير مصر بعد اجتماعه بالشاهد: «فى البداية نقدم تهانينا الخالصة لتونس بعد التأهل إلى نصف نهائى كأس أمم إفريقيا، ونتمنى أن نرى الفريق فى النهائى». وتابع: «لقد اتخذنا التدابير اللازمة لتسهيل مهمة سفر الجماهير التونسية إلى مصر لحضور مباراة السنغال، وقد فتحنا القنصلية المصرية من الجمعة الماضى، حتى يتمكن الجميع من السفر فى الرحلات الخاصة التى تم تنظيمها».

كما أعلن الاتحاد التونسى تخصيص 3 طائرات لنقل الجماهير من أجل مساندة الفريق فى مصر. وأوضح اتحاد الكرة أنه تم إعفاء مشجعى تونس من الحصول على بطاقة المشجع، والاكتفاء فقط بجواز السفر وتذكرة المباراة، بعد التواصل مع اللجنة المنظمة للبطولة، ويستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره السنغالى، اليوم الأحد، فى نصف نهائى بطولة أمم إفريقيا 2019.