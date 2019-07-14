شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يكسر حاجز المليار يورو لتدعيم صفوفه فى خمس سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض نادى برشلونة الإسبانى لكرة القدم، حامل لقب الدورى الإسبانى «الليجا»، أولى مبارياته للدفاع عن لقبه فى الموسم الجديد أمام أتلتيك بيلباو على ملعب الأخير فى 16 أغسطس المقبل، حسبما أعلنت رابطة الليجا، الجمعة.

أما ريال مدريد، الغريم التاريخى لبرشلونة، فيخوض مباراته الأولى فى الليجا لموسم 2019/2020 أمام مضيفه سيلتا فيجو فى السابع عشر من أغسطس المقبل.

هذا ويستضيف أتلتيكو مدريد نظيره خيتافى على ملعبه «ميتروبوليتانو» فى أولى مباريات الفريقين فى الموسم الجديد للدورى الإسبانى فى 18 أغسطس.

وتختتم الجولة الأولى من الليجا فى الموسم الجديد منافساتها 19 أغسطس بمباراتين ستجمعان بين مايوركا وإيبار من ناحية وريال بيتيس وبلد الوليد من ناحية أخرى.

وطبقا للبيان الرسمى الصادر عن رابطة الليجا، تُلعب المرحلة الثانية من المسابقة المحلية بين يومى 23 و26 أغسطس المقبل، فيما تُلعب المرحلة الثالثة بين 30 أغسطس وأول سبتمبر.

من ناحية أخرى كسر نادى برشلونة الإسبانى حاجز المليار يورو فى إجمالى حجم إنفاقه على تدعيم صفوفه خلال السنوات الخمس الأخيرة ليكون الأعلى إنفاقا بين أندية العالم خلال هذه الفترة، حسبما أكدت شبكة «فوكس سبورتس» الجمعة.

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ورفعت صفقة المهاجم الفرنسى أنطوان جريزمان إجمالى قيمة ما أنفقه نادى برشلونة الإسبانى فى الصيف الحالى إلى أكثر من 200 مليون يورو حتى الآن كما تجاوز إنفاق النادى الكتالونى حاجز المليار يورو، متفوقا على باقى أندية العالم فى هذه الفترة.

وسدد برشلونة 120 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد هى قيمة الشرط الجزائى فى عقد المهاجم الفرنسى أنطوان جريزمان ليكون النجم الفرنسى الدولى هو أحدث الوجوه المنضمة إلى صفوف فريق برشلونة لكرة القدم.

وبلغ إجمالى قيمة صفقات برشلونة هذا الصيف أكثر من 200 مليون يورو حيث سبق للنادى أن ضم كلًا من فرانكى دى يونج ونيتو.

وبلغ إجمالى ما أنفقه برشلونة على تدعيم صفوفه فى آخر خمس سنوات ما يفوق المليار يورو، حيث أصبح جريزمان ثالث لاعب تتجاوز قيمته 100 مليون يورو ينضم إلى برشلونة، فيما كان اللاعبان الآخران، هما الفرنسى عثمان ديمبلى والبرازيلى فيليب كوتينيو.

كما ضم برشلونة لاعبين آخرين بمبالغ ضخمة مثل فرانكى دى يونج وآرتور وكليمنت لينجلى.

ويأتى الثلاثى الإنجليزى مانشستر سيتى (996 مليون يورو) ومانشستر يونايتد (890 مليون يورو) وتشيلسى (875 مليون يورو) فى المراكز الثالثة التالية بقائمة أكثر الأندية إنفاقا على تدعيم صفوفها فى نفس الفترة، فيما يأتى يوفنتوس الإيطالى (868 مليون يورو) فى المركز الخامس.

كما شهدت نفس الفترة تفوقًا واضحًا لأتلتيكو مدريد الإسبانى على منافسه التقليدى وجاره ريال مدريد.