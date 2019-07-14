شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكو «كهربا» لـ«الجبلاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقدم مجلس إدارة نادى الزمالك بشكوى رسمية ضد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الكروى، فى اتحاد الكرة لحفظ حقوقه بعد هروب اللاعب وامتناعه عن الحضور للتدريبات ومعسكر الفريق فى قبرص وتمرده على النادى فى الفترة الأخيرة.

ودعم مسؤولو الزمالك شكواهم ضد اللاعب فى الاتحاد المحلى بحافظة مستندات وأوراق رسمية تثبت إخطار اللاعب وعلمه بمواعيد التدريبات وإخطاره رسميًا بالانتظام فى معسكر الفريق الأوروبى استعدادًا لمباريات الدورى والموسم الجديد.

وأرفقت إدارة الكرة بالزمالك، بقيادة أمير مرتضى منصور، جميع الأوراق والمستندات الخاصة بعقد اللاعب الموثق والمستمر مع النادى لمدة 4 مواسم وحصول اللاعب على جميع مستحقاته المالية، التى كان آخرها شيكًا بقيمة مكافأة الكونفيدرالية الإفريقية، والذى قام اللاعب بصرفه فى الأيام القليلة الماضية، حيث رفض النادى منع صرف الشيك لإبداء حسن نيته مع اللاعب ومنحه فرصة للتراجع عن تمرده والعودة إلى الفريق مرة ثانية.

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من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس النادى، أن «كهربا» لاعب متمرد وناكر للجميل ونسى مئات المواقف التى وقفت إدارة النادى خلالها بجانبه وأنقذته من العديد من الأزمات والمشاكل، موضحًا أن هروبه إلى تركيا يدل على أنه ناكر للجميل ليس فقط لنادى الزمالك الذى صنع اسمه ونجوميته ولكن لبلده.

وطالب «مرتضى» جماهير الزمالك بالوقوف خلف الفريق ودعمه وعدم السماح للاعب مثل «كهربا» بأن يخدعهم، مؤكدًا أن الجميع الآن اكتشف «كهربا» على حقيقته وعلم مخططه للهروب من ناديه.

وأكد رئيس القلعة البيضاء أن ناديه حفظ حقوقه كامله فى أزمة «كهربا»، وأنه سيواجه مصير الإيقاف، مشيرًا إلى أنه كلّف بإعداد شكوى أخرى لـ«فيفا» ضد اللاعب، بعد تلقى رد اتحاد الكرة، متعهدًا بأن «كهربا» إذا استمر فى تمرده فسيدفع الثمن غاليًا، وسيكون ذلك على حساب مستقبله الذى يراعيه النادى حتى هذه اللحظة. يأتى هذا، فيما استقرت إدارة الكرة والجهاز الفنى، بقيادة خالد جلال، على القائمة الإفريقية التى سيتم تأجيل إعلانها رسميًا إلى ما بعد مباراة القمة. وأكد الجهاز الفنى دعمه ومساندته حراس المرمى الثلاثة بالفريق.

وطالبت الجماهير مجلس الإدارة بالتعاقد مع أشرف بن شرقى، مهاجم الهلال السعودى، الذى أكدت تقارير صحفية سعودية اقترابه من الانضمام إلى «الأبيض» فى الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يحسم رئيس النادى جميع هذه الملفات الخاصة بفريق الكرة، فى اجتماعه مع المشرف على الكرة و«جلال»، خلال ساعات، بعد عودة البعثة من قبرص أمس. فيما كشف مصدر مطلع إنهاء «أمير» التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الأبيض فى الموسم المقبل.