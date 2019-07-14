شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة: اتحاد الكرة لم يفسخ عقد أجيرى رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فى مفاجأة من العيار الثقيل، علمت «المصرى اليوم» أن اتحاد الكرة لم يفسخ عقد المدير الفنى، المكسيكى خافيير أجيرى، مدرب المنتخب الوطنى الأول، رسمياً، رغم إعلان هانى أبوريدة إقالته عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا، والخروج من بطولة أمم إفريقيا.

ووفقاً لمصدر بالجبلاية، فإن عقد أجيرى مع «الجبلاية» لا يحتوى على شرط جزائى فى السنة الأولى، وكان أجيرى قد وقّع على عقود توليه مسؤولية تدريب الفريق الأول للفراعنة فى أول أغسطس العام الماضى، ويبدأ تفعيل الشرط الجزائى فى عقد المدرب المكسيكى من السنة الثانية التى تبدأ فى 1-8- 2019، وكان ذلك الاتفاق سببه القضايا والملاحقات التى كان المدرب متورطا فيها، بسبب أمور تخص التلاعب فى نتائج المباريات، وهو ما جعل هانى أبوريدة ومجلسه يقررون عدم وضع شرط جزائى فى السنة الأولى، لأنه كان ينتظر أحكاما، وإذا حدث وحُكم عليه سيكون مضطرا لعدم التواجد فى القيادة الفنية للفراعنة، وبناء عليه سيحصل على شرط جزائى إن لم يتم فسخ التعاقد من اتحاد الكرة وذلك بحسب مصدر مسؤول فى «الجبلاية».

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وحذر المصدر أنه فى حالة عدم فسخ التعاقد بشكل رسمى مع المدير الفنى سيحصل على الشرط الجزائى، الذى سيُفعّل تلقائيا بحلول يوم 1 أغسطس المقبل، وهو ما سيكلف خزينة اتحاد الكرة ما يقرب من 200 ألف يورو، وهو أمر سيكون غاية فى الغرابة، كون رئيس الاتحاد السابق أعلن إقالة الجهاز الفنى.

وتواصلت «المصرى اليوم» مع ثروت سويلم، المدير التنفيذى للاتحاد، القائم بأعمال الرئيس، لسؤاله عن هذا الأمر، لكنه لم يرد على الاتصالات.

كما تم التواصل مع إيهاب لهيطة، بصفته مدير المنتخب، وبسؤاله عن صحة وجود أجيرى على رأس القيادة الفنية للفراعنة، قال: «خافيير أجيرى حتى الآن مدير فنى للمنتخب الوطنى ولم يرحل عن تدريب الفريق بشكل رسمى، كان من المفترض أن أقدم ورقة تسمى إخلاء طرف للمسؤولين فى الجبلاية لكنها لم تقدم ولم يطلبها أحد منى، بالإضافة إلى عدم وجودى وقت التعاقد مع المدرب المكسيكى، لذلك لا أعلم تفاصيل التعاقد بشكل كامل، لكن ما أؤكده أن أجيرى مازال المدير الفنى للمنتخب الوطنى حتى الآن ولم يرحل». وكان حازم إمام وخالد لطيف وسيف زاهر، أعضاء المجلس السابق، قد حذروا من التعاقد مع خافيير أجيرى أثناء المفاوضات وطرح اسمه لقيادة الفراعنة، وبالفعل فى ذلك الوقت توجه حازم إمام لفرنسا من أجل التعاقد مع مدير فنى لكن أبوريدة وباقى أعضاء المجلس أبلغوه بالاستقرار على التعاقد مع أجيرى، وطالبوه بالعودة، وفى الاجتماع الذى تم فيه التصويت على التعاقد مع أجيرى رفض الثلاثى التعاقد مع المكسيكى لكن لم يلتفت أبوريدة وباقى أعضاء المجلس وقاموا بالتعاقد مع المدرب.