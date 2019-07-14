شكرا لقرائتكم خبر عن شبح الإرهاق يهدد «محاربى الصحراء» فى بطولة الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يحظ المنتخب الجزائرى بفرصة كاملة للاحتفال بصعوده لنصف نهائى بطولة أمم إفريقيا، بسبب ضيق الوقت بين مباراة دور الثمانية ومباراته أمام نيجيريا فى المربع الذهبى للبطولة، المقررة اليوم.

ولم يكن أمام مدرب المنتخب الجزائرى جمال بلماضى، سوى يوم واحد فقط لإعداد لاعبيه حتى يكونوا جاهزين لمواجهة نيجيريا التى استفادت من يوم راحة إضافى، فضلًا عن نجاحها فى تخطى جنوب إفريقيا فى دور الثمانية فى 90 دقيقة. وقال بلماضى، فى تصريحات صحفية: «بدأنا التحضير لمباراة نيجيريا مباشرة بعد نهاية مباراة كوت ديفوار، سنعمل على تمكين اللاعبين من استرجاع قواهم بعد المجهودات الكبيرة التى بذلوها».

ويعتقد بلماضى أن النقطة الأبرز فى تجهيز اللاعبين لمباراة نيجيريا، ترتكز على الإعداد النفسى المهم جدا فى مثل هذا النوع من البطولات.

وتواجد المنتخب الجزائرى فى معسكر دائم منذ مطلع يونيو الماضى، ونجح الجهاز الفنى فى الحفاظ على تركيز اللاعبين فى أعلى مستوى، وهو ما مكنهم من تحقيق مشوار مثالى حتى الآن.

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ويدرك بلماضى أنه فى حال كان اللاعبون جاهزين نفسيا، فإن ذلك سيسمح لهم بتخطى الإرهاق والمتاعب البدنية الناجمة عن توالى المباريات، والتفوق حتى على الرطوبة العالية.

من جهة أخرى، تعرض سفيان فيجولى، لاعب منتخب الجزائر لإصابة عضلية، كانت سببًا فى استبداله فى نهاية المباراة التى تغلبت فيها الجزائر على كوت ديفوار 4/3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل 1 /1، الخميس الماضى، فى دور الثمانية لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وأكدت مصادر موثوقة أن فيجولى لاعب جالطة سراى التركى، يعانى من إصابة فى العضلة الخلفية، لكن مشاركته فى مباراة الدور قبل النهائى أمام نيجيريا المقررة اليوم الأحد غير مهددة. وكان فيجولى سجل هدف التقدم للمنتخب الجزائرى أمام كوت ديفوار، قبل أن يتم استبداله فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافى الثانى للمباراة ليحل أندى ديلور بدلًا منه.

من جهة أخرى، قام الإعلاميون الجزائريون بتحية اللاعبين وتشجيعهم من خلال تنظيم اصطفاف شرفى، قبل انطلاق تدريبات الفريق، والتى أقيمت الجمعة فى ملعب «بتروسبورت»، تحفيزًا لهم قبل المواجهة أمام نيجيريا، وشارك فى المران اللاعبون البدلاء فى مباراة كوت ديفوار، فيما خضع الأساسيون لعملية تأهيل بمقر الإقامة. فيما تأكد غياب النجم يوسف عطال عن باقى مباريات المنتخب الجزائرى فى كأس الأمم الإفريقية، بعد ما تعرض للإصابة فى مواجهة كوت ديفوار فى الدور ربع النهائى، والتى حسمها منتخب بلاده بركلات الترجيح.

وخضع «عطال» لفحوصات طبية على كتفه أثبتت إصابته بكدمة قوية فى عظمة الترقوة، ما سيبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين، وبالتالى الغياب عن باقى المباريات.