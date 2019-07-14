شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة بين برشلونة ووكيل البرازيلي «كوتينيو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
انفجر كيا يورابشيان، وكيل أعمال اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، في وجه إدارة برشلونة وطالبهم بحسم الموقف النهائي من إمكانية إدراج اللاعب ضمن صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان لاستعادة خدمات نيمار دا سيلفا.
وقال وكيل كوتينيو، في تصريحاته لـ«آر إم سي» سبورت في هذا الشأن: «المدير العام لنادي برشلونة أخبرني أنهم يرفضون بيع كوتينيو، ورئيس النادي قال نفس الشيء، ولذلك لم نعمل خلال موسم الانتقالات ولم نبحث عن عروض للاعب، لكن الحقيقة أن مستشار برشلونة في البرازيل يعمل في طريق مختلف، ويضغط لإقحام اللاعب في صفقة نيمار».
وتابع: «لقد التزمت الصمت طوال الفترة الماضية لكن أنا لن أسمح لبرشلونة بالكذب على اللاعب، يجب أن يعلنوا الحقيقة، وإذا كانوا يريدون كوتينيو أن يرحل، عليهم أن يبلغونا بذلك».
واختتم تصريحاته قائلًا: «عليهم أن يقرروا مع اللاعب، ما هو القرار الأفضل بالنسبة لمستقبله».
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