شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 600 لاعب.. انطلاق المشروع القومي للبطل الأوليمبي في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق اللقاء التقييمي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بمشاركة 600 لاعب من 21 محافظة على مستوى الجمهورية، داخل المدينة الشبابية بأبي قير.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن المشروع يُقام تحت رعاية الدكتور، أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأضافت «صفاء» أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يُعد أحد أهم المشروعات القومية للنهوض بالرياضة المصرية وتطويرها، وينقسم إلى 5 مراحل «مراكز الناشئين، مراكز الواعدين، مراكز أبطال الواعدين، النخبة، والبطل الأوليمبي»، وذلك لاكتشاف وتبنى المواهب في ألعاب «المصارعة، الملاكمة، الجودو، رفع الأثقال، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، وكرة السلة، وكرة اليد».