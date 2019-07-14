رئيس العهد: هدفنا الظفر بكأس الاتحاد الآسيوي

وحافظ بطل لبنان على ثنائية الدوري والكأس للموسم الثاني على التوالي، ووصل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لغرب القارة.
وتحدث رئيس العهد، تميم سليمان، خلال حواره صحفي عن تفاصيل المرحلة المقبلة.. وإلى نص الحوار:
ماذا عن استقدام النجوم الجدد؟
لا نملك القدرة على التعاقد مع نجوم جدد، حيث أن الفريق مكتمل الصفوف، سياسة النادي تعتمد على التعاقد مع لاعب أو اثنين لسد الثغرات، لكننا نهتم كثيرًا بضم محترف أجنبي مميز، كما جددنا عقد المدافع أحمد الصالح.
ما سبب عدم التعاقد مع قائد لبنان حسن معتوق؟
حسن معتوق من بين نجوم النخبة في لبنان، هو إضافة فنية كبيرة لأي فريق، لكن التعاقد معه كان سيكلف خزينة النادي أضعاف عقده، حيث سنكون مجبرين على رفع عقود بعض النجوم لإرضائهم. لم نتواصل مع معتوق إطلاقا.
ماذا عن منافسك الأبرز الأنصار؟
الأنصار قدم كرة قدم جيدة في الموسم المنصرم، حيث أعد العدة للمنافسة على لقب الدوري في الموسم الجديد، كما أنه تعاقد مع حسن معتوق لتزداد حظوظه في الصراع على اللقب.
هل تخشى غياب جماهيرك الغفيرة في بطولة الدوري؟
جماهير نادي العهد تزداد بشكل تدريجي، لا شك أن النتائج عامل مساعد لجلب أكبر عدد ممكن من الجماهير، لكن في نفس الوقت الشكر موصول للروابط الجماهيرية وأمين سر نادي العهد، محمد عاصي، في بناء القاعدة الجماهيرية الكبيرة. تفرض بعض العقوبات الاتحادية على الجماهير بدون مسوغ قانوني.
ماذا عن المنافسة على لقب كأس الاتحاد الآسيوي؟
أمامنا فرصة تاريخية، لا يمكن التراجع إلى الخلف، الجميع متماسك من إدارة وجهاز فني وجماهير نحو تحقيق الحلم الآسيوي.
كيف تقيم قرار اتحاد الكرة بتخفيض رسوم تثبيت العقود للاعبي الفئات العمرية؟
قرار غير جيد، الاحتراف يبدأ بتثبيت العقود بشكل إلزامي، التوقيع للأبد يجب أن يختفي بشكل تام. يجب تحديث القوانين للاستفادة منها، نحن لا نقصد استهداف اتحاد الكرة، أكثر من أننا نريد حماية اللاعبين والأندية.
بماذا تعد جماهير العهد؟
أتمنى أن يحصد العهد جميع الألقاب المحلية والآسيوية، وأن نهدي هذه الجماهير الوفية، اللقب الأغلى وهو كأس الاتحاد الآسيوي.
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