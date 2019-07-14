رئيس العهد: هدفنا الظفر بكأس الاتحاد الآسيوي

أطلق نادي العهد اللبناني، تحضيراته للموسم الجديد 2019-2020، بقيادة المدير الفني للفريق باسم مرمر.

وحافظ بطل لبنان على ثنائية الدوري والكأس للموسم الثاني على التوالي، ووصل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لغرب القارة.

وتحدث رئيس العهد، تميم سليمان، خلال حواره صحفي عن تفاصيل المرحلة المقبلة.. وإلى نص الحوار:

ماذا عن استقدام النجوم الجدد؟

لا نملك القدرة على التعاقد مع نجوم جدد، حيث أن الفريق مكتمل الصفوف، سياسة النادي تعتمد على التعاقد مع لاعب أو اثنين لسد الثغرات، لكننا نهتم كثيرًا بضم محترف أجنبي مميز، كما جددنا عقد المدافع أحمد الصالح.

ما سبب عدم التعاقد مع قائد لبنان حسن معتوق؟

حسن معتوق من بين نجوم النخبة في لبنان، هو إضافة فنية كبيرة لأي فريق، لكن التعاقد معه كان سيكلف خزينة النادي أضعاف عقده، حيث سنكون مجبرين على رفع عقود بعض النجوم لإرضائهم. لم نتواصل مع معتوق إطلاقا.

ماذا عن منافسك الأبرز الأنصار؟

الأنصار قدم كرة قدم جيدة في الموسم المنصرم، حيث أعد العدة للمنافسة على لقب الدوري في الموسم الجديد، كما أنه تعاقد مع حسن معتوق لتزداد حظوظه في الصراع على اللقب.



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