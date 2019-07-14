رسميًا.. جمال باجندوح ينضم لفرازادين الكرواتي

أعلن نادي الاتحاد، اليوم السبت، رحيل لاعب الفريق جمال باجندوح إلى نادي فرازادين الكرواتي، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وتقدم الاتحاد بالشكر للاعب صاحب الـ 26 عامًا، على أداءه خلال الـ 7 سنوات التي قضاهم في صفوف الفريق، متمنيًا له التوفيق في مرحلته الاحترافية.
ويعد ” باجندوح ” من ناشئي نادي الاتحاد، وشارك مع الفريق الأول في يوليو 2013، حيث خاض 130 مباراة أحرز خلالهم هدفين وصنع 3 آخرين.
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