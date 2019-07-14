وقال جوربشيان، خلال تصريحاته لإذاعة "RMC Sport": "بيب سيجورا المدير العام لبرشلونة، أخبرني بأن كوتينيو ليس للبيع، والرئيس بارتوميو أخبرني بنفس الشيء الأسبوع الماضي، ولذلك قررنا عدم النظر إلى السوق، احتراما لقرار برشلونة، ولم نعرض اللاعب على الأندية الأخرى".
وأضاف: "لقد علمت وهي حقيقة، أن أندريه كوري ممثل برشلونة في أمريكا الجنوبية، يضغط من أجل أن يكون كوتينيو ضمن صفقة التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان".
وتابع: "كوتينيو ليس لديه أي عروض لأننا نحترم قرار برشلونة، ولكنهم لا يحترمون الكلمة التي أخذوها منا، والتزموا الصمت هذه الفترة، لكن هذا لن يسمح لهم بالكذب بشأن اللاعب".
واختتم: "يجب عليهم أن يقولوا الحقيقة، وإذا أرادوا أن يرحل فعليهم أن يقولوا ذلك، ومع اللاعب سنقرر الأفضل لمستقبله".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل كوتينيو: مسؤولو برشلونة "كاذبون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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