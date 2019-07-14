وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "يجب أن يكون لائقًا ليوم الأربعاء، فقد تدرب مع الفريق أمس، ولكن لم يكن من المفيد اليوم المخاطرة به اليوم".
وحقق مانشستر يونايتد الفوز في أولى مبارياته التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد، أمام فريق بيرث جلوري، بهدفين دون رد.
وردا على سؤال حول ما إذا كان لوكاكو سيظل في النادي أم سيرحل، أجاب سولسكاير: "دعونا نرى عندما يبدأ الموسم.. لم نتلق أي عروض لدراستها".
ويعتبر لوكاكو هدفًا لإنتر ميلان، لكن مسؤولي يونايتد أخبروا مسؤولي النيراتزوري، بتحديد 79 مليون جنيه إسترليني لبيع النجم البلجيكي.
كانت هذه تفاصيل خبر سولسكاير: لم نتلق أي عرض لضم لوكاكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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