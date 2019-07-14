سولسكاير: لم نتلق أي عرض لضم لوكاكو

اعترف أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، بأنه غير متأكد من أن روميلو لوكاكو سيغادر الفريق هذا الصيف، لكنه أكد أن النادي لم يتلق عرضًا رسميًا للمهاجم البلجيكي.

وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "يجب أن يكون لائقًا ليوم الأربعاء، فقد تدرب مع الفريق أمس، ولكن لم يكن من المفيد اليوم المخاطرة به اليوم".

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في أولى مبارياته التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد، أمام فريق بيرث جلوري، بهدفين دون رد.



وردا على سؤال حول ما إذا كان لوكاكو سيظل في النادي أم سيرحل، أجاب سولسكاير: "دعونا نرى عندما يبدأ الموسم.. لم نتلق أي عروض لدراستها".

ويعتبر لوكاكو هدفًا لإنتر ميلان، لكن مسؤولي يونايتد أخبروا مسؤولي النيراتزوري، بتحديد 79 مليون جنيه إسترليني لبيع النجم البلجيكي.