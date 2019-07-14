جريزمان: أريد الفوز بكل شيء مع برشلونة

تواجد الفرنسي أنطوان جريزمان، أحدث صفقات برشلونة ، في المتجر الخاص بالنادي الكتالوني في الكامب نو. وقال جريزمان في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو "أنا سعيد للغاية، أشعر بحماس كبير، حريص على العمل مع مجموعة اللاعبين". وأضاف "لدي هنا تحديات كثيرة وأهداف جديدة، أتمنى أن أفعل ذلك بأفضل طريقة ممكنة. الهدف هو الفوز بكل شيء من ألقاب". وتابع "لقد تحدثت مع صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي، أرغب في قضاء وقت ممتع معهما". Advertisements ونوه "أردت القدوم إلى هنا مع عائلتي، ففي بعض الأحيان يتعين عليك اتخاذ قرارات مصيرية". وحول ليونيل ميسي، أوضح جريزمان "سعيد للغاية لأنني سألعب بجانبه في برشلونة".



وأتم "برشلونة فريق رائع، لدي شغف كبير بالعمل مع زملائي الجدد والمدير الفني إرنستو فالفيردي". يذكر أن برشلونة ضم جريزمان بعقد لمدة 5 سنوات، مع شرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو.



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