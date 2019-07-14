الغندور يطمئن جماهير الزمالك بشأن طارق حامد

طمأن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، جماهير الفريق على بقاء طارق حامد في الفريق وعدم رحيله. وكتب الغندور عبر حسابه على "تويتر": "‏طارق حامد رجل، سوف تتم ترضيته بما يتناسب مع قيمته وحبه للزمالك، قولا واحدا طارق حامد مستمر بقرار من مجلس الإدارة، ومن طارق المحترم، ولا عزاء لأصحاب تصدير المشاكل".



وكانت تقارير صحفية سعودية زعمت إنهاء اتحاد جدة السعودي إجراءات ضم اللاعب مقابل 4 ملايين دولار.

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