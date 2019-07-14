هاميلتون: لم يسبق لأي سائق أن رفع علم بريطانيا مثلي

دافع لويس هاميلتون، عن "هويته البريطانية" قبل سباق بلاده في البطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أمام عشرات الآلاف من الجماهير التي لوحت بالأعلام لأنجح سائق سباقات في تاريخ البلاد.

وسُئل بطل العالم 5 مرات، الفائز في 79 سباقًا بعد احتلال المركز الثاني مع مرسيدس، في التجارب التأهيلية في سيلفرستون، عن "لماذا رغم المساندة الواضحة ما زالت هناك الشكوك لدى بعض الأشخاص؟".

وأبلغ أحد الصحفيين "هناك خلاف لأن الناس يقولون حسنًا أنت تعيش في موناكو ولهجتك ربما ليست بريطانية مثل الآخرين لأنك تقضي وقتًا طويلًا في الولايات المتحدة. لذا لماذا تظن أن الناس تشك في هويتي البريطانية؟".

وتوقف هاميلتون، الذي فقد فرصة الانطلاق من المقدمة بعد احتلال المركز الثاني بفارق "0.006" ثانية خلف زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، لبرهة قبل الرد.

وقال السائق البالغ عمره 34 عامًا "أتذكر أنني نضجت وأنا أشاهد جنسون باتون وكل الشبان والجميع هاجروا إلى موناكو ولم يتحدث أي شخص عن هذا في ذلك الوقت".

وأردف "لكن بالطبع عندما فعلت ذلك كان يجب عليهم الحديث عن الأمر".

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وأشار هاميلتون، الذي يسافر بشكل معتاد إلى الولايات المتحدة وإلى منزله الشتوي في كولورادو، إلا أن عائلته ما زالت تعيش في بريطانيا حتى لو كانت أصوله تعود إلى جزر الكاريبي حيث أتى جده.

وزاد "قلبي هنا. أنا بريطاني تمامًا. من حق الناس أن يكون لهم رأيهم. لو نظرت حولك سترى الكثير من القبعات تحمل حرفي إل.اتش (أول حرفين من اسمه). المساندة التي أحظى بها مذهلة وكانت تكبر على مدار الأعوام".

ويتقاسم السائق البريطاني الرقم القياسي للفوز في بلاده برصيد 5 مرات وانطلق من المقدمة في السنوات الأربع الأخيرة.

وأشار هاميلتون إلى أن آراء الناس السلبية ستكون موجودة دائمًا لكن هناك فرصة للتغلب عليها في كل يوم.

وواصل "أتوقع أن بمرور الوقت سأفعل أشياء إيجابية أكثر من أجل هذا البلد. أشارك في كل السباقات وأحمل العلم البريطاني بفخر. لم يسبق لأي سائق أن رفع هذا العلم مثلي في هذه الرياضة".