الأجندة الدولية تعجل باختيار مدرب مصر الجديد

ستتولى اللجنة المؤقته التي سيشكلها وزير الرياضة لمساعدة ثروت سويلم في إدارة الاتحاد المصري، مهمة اختيار المدرب الجديد للفراعنة، عقب إقالة خافيير أجيري بعد الخروج من ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية. ويعاني اتحاد الكرة من أزمة حقيقية بسبب عدم وجود مجلس إدارة لاختيار المدرب الجديد، عقب استقالة مجلس هاني أبو ريدة بأكمله. ويرتبط المنتخب المصري بمباريات في الأجندة الدولية للفيفا، استعدادًا لخوضه تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وتصفيات كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري وديتين في الفترة من 2 حتى 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، ثم هناك فترة توقف ثانية من 7 حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول، والثالثة من 11 حتى 19 نوفمبر / تشرين الثاني المقبلين، ما يعنى أن اتحاد الكرة مطالب بحسم ملف المدرب خلال الأيام المقبلة.

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