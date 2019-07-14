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سفيان فيجولي: نيجيريا منتخب قوي لكننا الأفضل

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قال سفيان فيجولي، لاعب منتخب الجزائر، إن الفوز على كوت ديفوار في المباراة الماضية، كان مهمًا جدًا بالنسبة لمحاربي الصحراء، ويمثل دافعًا قويًا لتخطي عقبة نيجيريا المقبلة بالكان.

ويلتقي محاربو الصحراء مع النسور الخضراء، غدًا الأحد، على ملعب إستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حاليًا وتختتم الجمعة المقبل.
 
وأضاف فيجولي في تصريح خاص  "نيجيريا منتخب كبير ولديه مدرب مميز جدًا، لكننا سنكون الأفضل في المباراة وسنسعى لتحقيق الفوز".
 

وتابع نجم الجزائر "منتخبنا استعد جيدًا لمباراة نيجيريا، لأننا نريد أن نكون البطل لهذه النسخة من الكان، ولن نتنازل عن التتويج باللقب لإسعاد جماهير محاربي الصحراء".
 
وتشير التقارير الصحفية إلى جاهزية سفيان فيجولي، لمباراة الغد أمام المنتخب النيجيري، بعد أن تعافى من الإصابة التي تعرض لها في مباراة كوت ديفوار الماضية.

وكان المنتخب الجزائري قد صعد للدور نصف النهائي، بعدما تغلب على كوت ديفوار بضربات الترجيح بنتيجة (3-4) وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، وكان فيجولي صاحب هدف تقدم الخضر في الشوط الأول.

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